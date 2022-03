Non corre buon sangue tra Soleil Sorge e Mila Suarez, e durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione le due si sono lanciate alcune frecciatine.

Non c’è mai stata simpatia tra Soleil Sorge e Mila Suarez e recentemente la modella ha attaccato l’influencer anche per la sua storia con il suo ex, Alex Belli, sbocciata all’interno del GF Vip 6. Le due hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia a La Pupa e Il Secchione, dove ovviamente sono volate scintille. “Forse ti rode che non ha sposato te”, ha detto Soleil prendendo le difese di Alex Belli, mentre la Suarez ha replicato: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. E Soleil: “Hai visto un altro programma”.

Soleil Sorge

Soleil Sorge contro Mila Suarez

Sono volate frecciatine infuocate tra Soleil Sorge e Mila Suarez a La Pupa e Il Secchione. La modella ha attaccato l’influencer per il rapporto avuto con Alex Belli all’interno della Casa del GF Vip, e Soleil ha prontamente replicato. Quando Barbara D’Urso ha provato a placare gli animi, Soleil ha tagliato corto lanciando un’altra frecciatina contro la Suarez, su cui ha detto: “Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”.

Tra le due ci saranno ulteriori battibecchi in diretta tv? I fan non vedono l’ora di sapere che piega prenderanno le cose a La Pupa e Il Secchione (dove Soleil ricopre il ruolo di giudice e Mila Suarez è una delle pupe).

