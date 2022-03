Biagio D’Anelli è tornato ad attaccare via social Miriana Trevisan, con cui la liaison è presto naufragata.

La storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan è durata quanto un gatto in tangenziale e, dopo le ultime recriminazioni contro la showgirl, D’Anelli ha postato sui social una chat avuta con Nicola Pisu (che si era avvicinato alla stessa Miriana all’inizio del GF Vip 6) lasciando intendere che anche a lui avrebbe lasciato il suo numero all’interno della Casa. “Le chiacchiere stanno a zero”, ha scritto D’Anelli, insinuando che Miriana non sarebbe stata coerente né con lui né con il figlio di Patrizia Mirigliani.

Biagio D’Anelli non ha digerito di esser stato “scaricato” da Miriana Trevisan subito dopo la fine del GF Vip e ha attaccato la showgirl sia in diretta tv che attraverso i social (dove per altro si è mostrato in compagnia di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che senza dubbio sono state le “acerrime nemiche” di Miriana all’interno del reality show).

Miriana, dal canto suo, ha svelato pubblicamente i motivi per cui avrebbe deciso di archiviare il suo rapporto con D’Anelli: “Mi chiama dopo un’oretta, molto freddo, e mi dice: “Non ti devi giustificare, non ti preoccupare”. La mattina dopo ancora lo vedo a Mattino 5 che dice altre cose su di noi. Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita, che nel giro di 24ore mi fa un volta faccia senza chiamarmi prima. Per me chiuso, non ne voglio parlare, Mi sento tradita.”

