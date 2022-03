La liaison tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sembra essere naufragata nel peggiore del modi e i due hanno avuto un acceso scontro.

A quanto pare la storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, sbocciata al GF Vip, è finita in maniera a dir poco negativa: in diretta tv e via social i due se ne sono dette di tutti i colori e la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto. A Verissimo Miriana ha tuonato contro l’ex gieffino, che a sua volta ha replicato via social:

“Per me finisce qui questa relazione. Questa è l’ultima volta che ne parlerò pubblicamente. Non lo voglio accanto a me e a mio figlio. Avevo già dei sentori quando è rientrato nella casa del GF Vip, ma quando sono uscita ho avuto le prove. Era freddissimo e poi ho visto quello che ha detto a Pomeriggio 5 e Mattino 5, cose assurde. Quindi non ne voglio più sentir parlare”, ha dichiarato la showgirl.

Miriana Trevisan

La replica di Biagio D’Anelli

Mentre Miriana si è detta delusa dalle ultime dichiarazioni fatte da Biagio in diretta tv, lo stesso ex concorrente ha replicato contro di lei via social: “Hai registrato giovedì mattina e mi hai lasciato senza dirmelo. La sera poi al GF Vip hai detto di provare un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri. Sono senza parole e che schifo“.

I due avranno modo di chiarirsi in futuro? Al momento sembra che non abbiano alcuna intenzione di farlo.

