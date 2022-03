Gianni Morandi ha subìto un altro intervento chirurgico a causa del grave infortunio avuto alle mani nel 2020.

Gianni Morandi ha fatto sapere di dover stare a riposo per qualche giorno perché sarebbe stato operato alla mano. Il cantante ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi a causa del grave incidente avuto nel 2020, quando è caduto in un rogo nella giardino della sua casa a Bologna. “23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio”, ha scritto il cantante nella didascalia al suo post via social.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto a Gianni Morandi i loro auguri di pronta guarigione. Il cantante li ha aggiornati come di consueto attraverso i social: dovrà osservare alcuni giorni di convalescenza a seguito di un delicato intervento che servirà ad aiutare la guarigione della sua mano. Nel 2020 il cantante ha avuto un terribile incidente ed è scivolato in un rogo da lui stesso appiccato per bruciare alcune sterpaglie nella sua casa di Bologna.

“Non so cosa m’ha fatto venir fuori. Qualcuno mi ha guardato dal cielo. Insomma, alla fine, aggrappandomi a un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato sul prato. Per andare a casa ci ho messo venti minuti e piangevo come un matto. Una volta rientrato in casa, ho detto a mia moglie Anna di tagliare i ‘brandelli’. Ma lei ha capito che era una cosa grave e ha chiamato l’ambulanza”, ha dichiarato l’artista al Maurizio Costanzo Show.

