Valentina Ferragni ha invitato i fan a fare prevenzione e ha confessato di aver scoperto di avere numerosi fibromi al seno.

Valentina Ferragni da tempo si batte per la prevenzione e in queste ore – mentre suo cognato Fedez si trova in ospedale a causa di una malattia – l’influencer ha usato i suoi canali social per ribadire il concetto e invitare i suoi fan a sottoporsi ai dovuti controlli. La stessa Valentina ha confessato di aver scoperto di avere numerosi fibromi al seno che dovrà monitorare ogni sei mesi:

“Bisogna controllare che non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave”, ha detto nelle sue stories, e ancora: “La prevenzione salva le vite”.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni: i fibromi al seno

Valentina Ferragni tiene molto alla prevenzione e ha invitato i suoi fan a fare lo stesso. L’influencer ha dichiarato infatti che proprio grazie a un suo scrupolo avrebbe scoperto alcuni mesi fa di avere una massa tumorale maligna sulla fronte, che le sarebbe stata asportata prima di causarle eventuali problemi.

In queste ore Valentina – così come gli altri suoi familiari – è in apprensione per le condizioni del cognato Fedez, che è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, dove sarebbe stato operato. Il rapper non ha ancora parlato apertamente dei suoi problemi di salute con i fan.

