Secondo il quotidiano Libero Fedez sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Stando a quanto riporta Libero Fedez avrebbe subito un intervento all’ospedale San Raffaele di Milano. Al momento la notizia non è stata confermata dal rapper che, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver scoperto di essere malato e aveva promesso ai fan che li avrebbe poi aggiornati sulle sue condizioni.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”, aveva detto nelle sue stories.

Fedez è stato operato

Il quotidiano Libero ha fatto sapere che Fedez avrebbe subito un intervento al San Raffaele. Nei giorni scorsi, dopo aver annunciato la sua malattia, era stato lo stesso rapper a svelare via social che la giornata del 22 marzo sarebbe stata per lui importante. Al momento nessuno dei componenti della sua famiglia ha rotto il silenzio sulla questione, e i fan sono in attesa di avere sue notizie.

“Domani per me sarà un giorno importante. Volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”, ha scritto il rapper nel suo ultimo messaggio via social.

