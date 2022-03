A pochi mesi dalla fine della sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è stato paparazzato con una nuova presunta fiamma.

Dopo la nascita della figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono detti addio. L’hair stylist ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla questione o in merito alla sua vita privata, ma nelle ultime ore il settimanale Chi ha postato alcune foto in cui lui è ritratto in compagnia di una donna dai fluenti capelli rossi (che, secondo qualcuno, potrebbe essere l’influencer Nanda Isaia). Si tratterà della sua nuova fiamma?

Antonino Spinalbese: la presunta nuova fiamma

Il settimanale Chi ha avvistato Antonino Spinalbese in compagnia di una donna in un locale di Milano. Ancora non è dato sapere se i due stiano insieme né l’identità della donna in questione (anche se c’è chi sostiene che possa trattarsi della trainer di yoga Nanda Isaia). I due confermeranno la notizia? Nelle immagini di Chi la donna è ritratta con degli spessi occhiali da sole, e per questo non è possibile essere certi della sua identità.

Per Antonino si tratterebbe della prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua unione con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

