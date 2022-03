Chiara Ferragni ha dedicato un messaggio a sua figlia Vittoria e ha confermato che Fedez si trovi in ospedale.

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha festeggiato il suo 1° compleanno il 23 marzo 2022. Il padre della bimba, Fedez, si troverebbe ricoverato al San Raffaele, dove avrebbe subito un intervento. Chiara Ferragni ha confermato la notizia attraverso un post in cui ha spiegato perché avrebbero deciso di festeggiare anticipatamente il compleanno della bambina: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”, si legge nel post dell’influencer.

Chiara Ferragni: il compleanno di Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto il suo 1° anno di vita e sui social nonni, amici e familiari le hanno rivolto teneri messaggi d’auguri. Al momento vige il massimo riserbo invece sulle condizioni di Fedez, che si trova ricoverato in ospedale ma – stando a quanto ha fatto sapere sua moglie – tornerà presto a casa.

L’ultimo messaggio del rapper risale al 21 marzo quando, attraverso i social, aveva annunciato che la giornata successiva sarebbe stata per lui importante. Il rapper ha confessato di aver da poco scoperto di avere una malattia, ma non ha ancora parlato apertamente della vicenda. “Domani per me sarà una giornata importante. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”, ha scritto il rapper via social.

