Attraverso i social Giulia De Lellis è tornata a parlare di sé e della sua acne e ha lanciato un messaggio ai fan sull’accettazione di sé (che, secondo lei, non sarebbe essenziale avere sempre). Dayane non ha apprezzato la riflessione dell’influencer e ha commentato in maniera stizzita: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio“.

Dayane Mello contro Giulia De Lellis

Tra Dayane Mello e Giulia De Lellis non corre buon sangue, e nelle ultime ore la modella – che ha avuto in passato una liaison con Carlo Beretta, attuale fidanzato dell’influencer – si è scagliata contro di lei via social. Giulia De Lellis aveva appena condiviso con i fan una riflessione sulla sua acne, e aveva scritto nelle sue stories:

“Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo!Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. E se non vi riuscite a vedervi bell* è normale. Se non vi riuscite a toccarvi i perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi.” L’ex fidanzata di Andrea Damante replicherà alle parole della Mello nei suoi confronti?

