Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello sull’ex fidanzato Carlo Beretta: “Lasciata per telefono” (video)

Dayane Mello, oggi giovedì 19 novembre 2020, ha raccontato, per la prima volta, all’amica Rosalinda Cannavò, aspetti inediti della fine della sua relazione con Carlo Beretta. La modella brasiliana, tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, al momento, non sa che il giovane rampollo si è rifidanzato con Giulia De Lellis. La Salemi, per un pelo, non le stava spoilerando questo ultimo gossip (Qui, il video).

Mello: “Quando ha saputo che partecipavo al Grande Fratello mi ha scritto ‘Avevi detto che non lo avresti mai fatto’. Ed io ho risposto ‘Adesso faccio il caxxo che voglio… non sono più la tua fidanzata’.

L’inquilina del ‘Grande Fratello Vip 5’, inoltre, ha confessato di essere stata delusa dall’uomo di cui si era innamorata nonostante gli 8 anni di differenza:

Mello: “Ha giocato con i sentimenti. E’ un bravo ragazzo. Adesso è scatenato. Quando penso a lui, penso anche a quello. Adesso ho traumi enormi. Ho conosciuto dei ragazzi in questi due anni ma non sono riuscita ad affezionarmi. Non ho mai vissuto una delusione d’amore così. Ho fatto degli uomini nella mia vita che hanno fatto di tutti per avermi. Non capisco come un uomo che diceva di amarmi, che mi chiamava quindici volte al giorno, mi ha lasciata per telefono. Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi negli occhi. Non gliene può fregare di meno. Non vuoi fare un confronto. Dice che ti ama e non può stare senza di te. Non se lo merita il mio affetto. Ferisce. Ho rinunciato a tante cose per stare con lui… anche a momenti per mia figlia”.