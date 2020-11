Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando: “Non ho chiesto a Patrizia De Blanck di non nominarmi” (video)

Oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando ha chiarito, in giardino, con Giulia Salemi, alcune affermazioni di Patrizia De Blanck che le avrebbe fatto una confessione inedita sull’ultima nomination.

La conduttrice, infatti, ha negato categoricamente di aver chiesto alla Contessa di non essere nominata per non finire al televoto contro Francesco Oppini (il nominato dai ragazzi). In un lungo sfogo, la nobildonna ha palesato la volontà di interrompere ogni rapporto con la Orlando una volta terminato il gioco e farle ‘terra bruciata’ attorno. Stefy non ci sta e prova a ristabilire la veridicità dei fatti:

Orlando: “Non gliel’ho chiesto. Quando è venuto mio marito Simone, gli dico: ‘Non mi nominare per questa cosa’. Questo è il discorso. Ogni volta che si incaxxa con me, mi nomina. E’ successo con me, con Adua e Dayane. Gliel’ho fatto a modo di battuta. Lei prima di entrare mi ha detto: ‘Guarda che non ti nomino’. Le ho risposto: ‘Grazie’. Non è che se tu mi dici che non mi nomini, io non ti nomino. E’ una tua scelta di non nominare me ma chi vuoi. Tra l’altro non bisognerebbe nemmeno dirlo. Se è segreto, è segreto. E’ vero che gliel’ho detto in quella puntata in cui è venuto Simone. Era per dirgli di non fare come al tuo solito che ti incaxxi e poi mi nomini. Se mi avesse nominato sarebbe stato uguale”.

Durante l’ultima votazione, Stefania, Maria Teresa, Giulia non hanno ricevuto nemmeno una nomina:

Orlando: “E’ un grosso traguardo. Le cose in casa cambiano velocemente. E’ chiaro che mi fa piacere. Io non ho chiesto di non mi nominare. Era una battuta”.