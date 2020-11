Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò del ‘Grande Fratello Vip 5’, è intervenuto, oggi pomeriggio, a ‘Casa Chi’, il talk su Instagram, dedicato al programma di reality show condotto da Alfonso Signorini, per raccontare la propria verità sul legame dell’attrice con Dayane Mello. Le due concorrenti del programma di Canale 5 sono diventate amiche per la pelle non nascondendo pubbliche affettuosità:

“Dayane Mello sembra una ragazza simpatica, ovviamente mi baso su quello che vedo, è simpatica e intelligente, parlo di un’intelligenza emotiva che ti permette di identificare il tuo interlocutore. Sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda e questo è un complimento!”.

L’uscita di scena di Massimiliano Morra, con cui ha recuperato un rapporto cordiale all’interno del loft di Cinecittà, a suo dire, non comprometterà il percorso dell’attrice nel gioco:

“Penso le dia forza questa sua assenza! Per lei è stato un sostegno, ma proseguirà anche meglio di prima!”.

Il giovane siciliano, inoltre, ha commentato, per la prima volta, i baci tra la compagna e la modella brasiliana:

“Si sono sentite entrambe di darselo e questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento, non so se dopo ci hanno pensato, però il mio pensiero di quello che ho visto in quel momento lo condividerò solo con lei”.

Nelle scorse ore, Rosalinda, ai compagni d’avventura, ha confessato dei dubbi su Giuliano. In particolare, sulla possibile reazione di Giuliano di fronte ad una palese complicità a favore di telecamere.