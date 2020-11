Matilde Brandi è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Nel reality show con la conduzione di Alfonso Signorini, l’ex ballerina è forse uscita troppo presto di scena. La Brandi avrebbe potuto creare delle dinamiche più interessanti, ma il pubblico l’ha voluta fuori dalla casa.

Proprio in queste ore la Brandi ha rilasciato un’intervista al canale IGTV di Chi, il settimanale di gossip sempre con la direzione di Alfonso Signorini. La diretta interessata ha parlato del rapporto tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, ormai sempre più ai ferri corti:

“Elisabetta è stata una signora. Poi ha tirato fuori questo suo lato calabrese nei confronti di Selvaggia Roma che io adoro. Selvaggia ha un po’ esagerato, ma questo è il suo ruolo. Forse Selvaggia deve abbassare un po’ i toni, anche perchè sa dove colpire. Elisabetta non deve cadere nella sua trappola”.

La Brandi ha avuto parole al miele anche nei confronti di Andrea Zelletta e di Pierpaolo Pretelli. Soprattutto nel caso di quest’ultimo ha detto che ha una grande voglia di famiglia. Probabilmente non la avrà con la Gregoraci, in quanto l’ex moglie di Briatore non sembra molto interessata all’ex velino. La loro relazione di amici speciali sta appassionando il pubblico del Grande Fratello Vip 5, ma ogni volta rischia di incepparsi per determinati motivi.

Inoltre, Matilde Brandi dà ragione a Stefania Orlando sul fatto che le fosse mancata un po’ di leggerezza all’interno della casa. L’ex danzatrice spiega che probabilmente nel reality show piano piano si è spenta e che è uscita la parte meno bella di lei. La Brandi nel video afferma che sia uscita una Orlando diversa da quando lei si è affrancata come amica:

“Mi sarebbe piaciuto se fossi rimasta di più, anche chiarirmi con Tommaso, Maria Teresa, anche con la stessa Stefania che (con la quale, ndr) non ho mai litigato. Io le ho sempre detto quello che lei mi diceva: “Mati, sei mia amica, ma per arrivare fino alla fine devi … Io non la sto criticando, è giusto magari fare anche questi discorsi qui”.

Continuando il commento dei personaggi della casa, la Brandi vede Tommaso Zorzi come possibile vincitore della trasmissione. Per Matilde Zorzi ha molte persone che gli vogliono bene fuori dalla casa e appare come un personaggio carismatico.

Inevitabile un commento riguardante Maria Teresa Ruta, con la quale ha avuto un rapporto difficile. La Brandi ha dichiarato che le sarebbe piaciuto stare nel tugurio con la conduttrice ribadendo di non aver mai rincorso strategie. Entrambe anni fa erano state al timone di un programma di cucina per Telenord. L’intervistata ha elogiato invece la figlia Guenda Goria, affermando di averla rivalutata e che le è stata molto vicina una volta uscita dal programma.

Foto: account Instagram Matilde Brandi