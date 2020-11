Sta facendo molto parlare la relazione tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. La modella 22enne è fidanzata con il giornalista attualmente recluso al Grande Fratello Vip 5. Di lei avevamo parlato qualche tempo fa.

La ragazza ha raccontato al settimanale Diva e donna come è nata la sua storia con l’ex cronista di Studio Aperto. Galeotta fu Forte dei Marmi

“Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinare Paolo e parlarci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della sua onlus e dell’evento. Poi mi ha invitato ad aiutarlo come hostess e come indossatrice. Io ho accettato”.

In realtà la De Vitis fatica a definirsi una “congiunta” del giornalista:

“Stiamo insieme, ora non posso definirmi la sua fidanzata perché ci siamo conosciuti a metà agosto ed è presto per parlare di fidanzamento. Ma ci frequentiamo. Tra di noi c’è un rapporto di bene reciproco, nessuna malizia. Sono legata a Paolo, gli voglio bene”.

La ragazza ha precisato:

“Abbiamo una relazione a distanza. Io sono nata e cresciuta a Reggio Emilia, mi sono laureata, una triennale in comunicazione e ho appena trovato un lavoro a Milano, dove mi sono trasferita a metà settembre”.

La differenza d’età non pare rappresentare un problema:

“Per me non è un problema. Inoltre io sono matura per la mia età e lui, nonostante sia un uomo maturo, è comunque un giocherellone, ha un lato un po’ da Peter Pan. Questo compensa la differenza d’età”.

La De Vitis in altre occasioni ha invece fornito particolari un po’ più spinti, come riferito a Live – Non è la d’Urso:

“Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non, religiosi e carnali. In lui ho trovato una persona di cui potevo fidarmi senza essere giudicata, non credevo in Dio e lui ha cercato di avvicinarmi alla chiesa. Io ho 22 ani, lui ne ha compiuti 64 mentre era in ospedale, sono 42 primavere di differenza. Ci siamo conosciuto a un evento a scopo benefico a Forte dei Marmi, il primo bacio è stato pochi giorni dopo, su una panchina”.

La diretta interessata aveva poi dichiarato di essere molto geloso di Brosio, in quanto avrebbe messo gli occhi su Adua Del Vesco. Il giornalista era entrato nella casa con forte ritardo nella casa in quanto reduce del coronavirus. Hanno fatto molto rumore alcune sue affermazioni sui tamponi.

