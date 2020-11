Maria Laura De Vitis: chi è la presunta fidanzata di Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis secondo le cronache rosa sarebbe la presunta fidanzata di Paolo Brosio. La ragazza ha 22 anni ed è una modella affermata, che conta sul suo profilo Instagram circa 24 mila follower.

Maria Laura vive attualmente a Milano, da sempre cuore della moda italiana, ha partecipato a Miss Mondo ma su di lei il giornalista ex volto del Tg4 e per anni spalla di Fabio Fazio a Quelli che il calcio non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Probabilmente Brosio vuole tenere al riparo la presunta fiamma dalle chiacchiere del gossip, ma se sui siti rosa si fa il suo nome il suo tentativo di proteggerla non pare particolarmente riuscito (ci siamo occupati di lei qualche giorno fa).

Paolo Brosio al Gf Vip 5: come sta andando

Invece Paolo Brosio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sta facendo parlare di sé eccome. Il suo ingresso nella casa si è verificato con grande ritardo in quanto il cronista di Tangentopoli era stato male per il coronavirus. Non a caso nella puntata di lunedì 2 novembre 2020 Brosio ha fatto la conoscenza dell’infermiera che lo ha accudito quando ha accusato i sintomi del Covid-19, naturalmente rincontrata attraverso la parete trasparente.

Nel corso della stessa puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha accusato sempre Brosio di aver rivelato alcuni sviluppi sul programma. In particolare, il giornalista avrebbe detto a Elisabetta Gregoraci che il reality show si sarebbe protratto fino a febbraio. L’ex moglie di Flavio Briatore ha risposto che non avrebbe retto a una cosa del genere. Inoltre, Signorini lo avrebbe accusato anche di rivelare alcuni nomi delle new entry. L’uomo ha puntato il dito contro altri che erano rientrati in casa, con riferimento ad Andrea Zelletta.

Appena entrato, Brosio aveva anche destato clamore per aver voluto recitare il rosario con la contessa Patrizia De Blanck a voce alta, disturbando gli altri coinquilini. Sempre Signorini lo ha pregato di essere più moderato quando prega, evitando di esibire la sua religione in televisione. Il cronista ha poi fatto nei giorni successivi una battuta molto infelice su Auschwitz, a causa della quale il web ha chiesto la squalifica immediata.

Foto: account Instagram Maria Laura De Vitis