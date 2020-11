Ada Alberti, chi è l’astrologa moglie di Franco Oppini

by @marcellofilograsso

Ada Alberti è un volto che i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere da qualche anno. Si tratta infatti dell’astrologa di Pomeriggio Cinque, che ogni venerdì dipana l’oroscopo ai fan di Barbara d’Urso per sapere che tipo di settimana li attenderà.

In realtà Ada Alberti non ha fatto sempre questo mestiere. La donna, classe 1962, siciliana, prima di approdare sulla rete ammiraglia del Biscione ha fatto molta gavetta presso le televisioni locali della sua regione. Ha conseguito la maturità artistica e ha studiato danza jazz e pianoforte.

La decisione di diventare collega di Paolo Fox e Branko le viene quando il padre le regala un libro sull’astrologia, decidendo di seguirne le orme. Infatti anche il padre di Ada si occupa di oroscopi, dunque Ada Alberti è a tutti gli effetti una figlia d’arte.

Nel 1996 l’esordio nella televisione che conta, con Tappeto volante al fianco del compianto Luciano Rispoli, oltre che di Rita Forte e Roberta Capua. Poi sono arrivati Verissimo, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Ma in tutto questo Ada ha fatto anche la giornalista per Astrolei, Star, Vero e Vero Tv.

Per quanto concerne la vita privata, Ada Alberti dal 2003 è la moglie del comico Franco Oppini. La Alberti ha raccontato di aver conosciuto l’uomo ad una cena in cui c’erano solo omosessuali. I due si sono stabiliti da tempo a Roma: lei ha lasciato Catania e lui Verona.

Franco Oppini ha avuto in passato una burrascosa relazione con la showgirl Alba Parietti, sposata dal 1981 al 1990. Da lei Franco ha avuto il figlio Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Suo figlio ha fatto parlare molto per alcune battute infelici su Dayane Mello e Flavia Vento, chiedendo subito scusa in diretta con Alfonso Signorini. La madre Alba Parietti tuttavia ne aveva chiesto la squalifica, prendendo le distanze dalle sue frasi.