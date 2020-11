Max dei Fichi d’India e la compagna si sono lasciati. A parlarne nello studio di Domenica Live, oggi 8 novembre 2020, è stata proprio la diretta interessata, Manuela Russo, fidanzata del comico per sei anni (i due avevano in passato avevano preso parte insieme al programma di Canale 5). Intervistata da Barbara d’Urso, la donna ha raccontato che “la nostra storia è finita già da un po’ di tempo” perché “forse non c’era più la voglia di stare con me“.

Manuela Russo ha spiegato che “lui riappare con dei messaggi cattivi, ingiustificati, mi dice che sono scappato con uno, che l’ho tradito. Tutte cose che non sono vere“. Poi ha aggiunto:

La Russo ha proseguito definendo quella con Massimiliano Cavallari (il vero nome di Max dei Fichi d’India) “una storia importante” e ha ammesso di aver sofferto molto per la rottura:

Ho deciso di non cercarlo quando a marzo per l’ultima volta ha chiuso la porta per andare via perché non aveva senso ricercarlo. I miei due bambini erano molto affezionati a lui. (…) Non penso che lui voglia tornare con me. Non voglio fare polemica. Io contro di lui non ho nulla. Voglio dirgli che spero che gli vada tutto bene, spero che trovi la serenità anche lui, come sto cercando di fare anche io. Non credo che lui sia sereno. Io vorrei ripartire.