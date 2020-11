Guenda, Gianamedeo e Amedeo Goria, stasera, ospiti di ‘Live non è la d’Urso’, si sono confrontati, a lungo, a poche ore dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’:

Guenda: “A papà rimprovero l’assenza, e il fatto che, a volte, si dimentica di essere papà. Una volta uscito dalla casa mi ha dimostrato grandissimo affetto con tante telefonate. Questa esperienza è stata terapeutica”.

Amedeo: “Ho capito che devo sacrificare qualcosa della mia singletudine per offrire qualcosa a loro. Mi sono impegnato tanto anche sopportando i suoi difetti”.

Dopo le affermazioni al #GFVip, Guenda Goria parla del padre Amedeo a Live #noneladurso pic.twitter.com/DR0h4uBKx9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 8, 2020

Il giornalista sportivo ha cercato di smentire le dichiarazioni sulla figlia, etichettata, in un’intervista, come ‘bipolare’:

Amedeo: “Intendevo che hai due lati del tuo carattere ben distinti. A volte sei dolcissima, tenerissima, ti commuovi per le cose importanti. dimostri grande sensibilità. Dall’altro quando ti arrabbi, l’hai dimostrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, hai saputo prendere posizione”.

Un vero confronto a cuore aperto tra i Guenda, Gianamedeo e Amedeo Goria a Live #noneladurso! ❤️ pic.twitter.com/1cTnqandYQ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 8, 2020

Il telecronista Rai ha raccontato, inoltre, i rapporti oggi con l’ex moglie Maria Teresa Ruta:

Amedeo: “Posso essere ancora innamorato. Sono ancora single. Non ho altre donne”

Guenda: “Ad un certo punto, si sono separati. Mia padre non ha trovato un’altra donna. Lui prende sempre le difese di mamma. Lui è un ex balbuziente ma non riesce a dire il nome Maria Teresa”.

La giovane attrice si è confrontata in puntata anche con Christian Leone, con cui ha avuto un breve flirt durante la frequentazione con Telemaco:

Christian: “Io credo molto nei valori. Per me Telemaco è un grande amico. Ha fatto tanto. Ho detto questo per tutelarlo. Perché dire davanti a tutta Italia che aveva perso il lavoro. O hai tirato in ballo Olga. Per tutelare te, Telemaco mi ha insultato per dieci giorni”

Guenda: “Io credo che sia alla ricerca di visibilità. I sentimenti sono i miei. Se ho sentito l’esigenza di parlare di una persona all’interno della casa del Grande Fratello Vip è perché è nel mio cuore. Non sei tu il giudice del mio comportamento”

L’ex gieffina conferma la rottura con Telemaco:

Guenda: “Mi ha trattato malissimo, mi ha attaccato, mi ha criticato. L’ho lasciato con rabbia e chiaramente soffrendo”