Maria Laura De Vitis, in collegamento via Skype dalla propria abitazione, ha rivelato dettagli davvero succosi sulla breve frequentazione con Paolo Brosio. La modella, risultata oggi positiva al Covid-19, è stata indicata, dai settimanali rosa, come la nuova fidanzata del giornalista che, appena sette giorni fa, ha fatto il proprio ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’:

Maria Laura: “Non ci siamo visti molto. Abbiamo iniziato una frequentazione prima della casa del Grande Fratello Vip. Sono stata l’ultima persona che ha telefonato prima di entrare. Era abbastanza commosso. Il sentimento crescerà quando uscirà dalla casa. So che lui mi sta aspettando, mi pensa come sto facendo io”.

I due innamorati si sono incontrati, questa estate, in occasione di un evento benefico a Forte Dei Marmi. La scintilla della passione è scattata dopo poco tempo:

Maria Laura: “Io e Paolo abbiamo condiviso alcuni momenti legati alla religione e non. Cioè carnali. Con Paolo posso confidarmi senza essere giudicata. Io non sono credente. Lui ha preso questa cosa come una vera e propria missione missione”.

Tra Maria Laura e Paolo, nonostante i 42 anni di differenza, il legame è destinato a rafforzarsi una volta terminata l’esperienza del reality di Canale 5:

Maria laura: “Il primo bacio è stato a Forte Dei Marmi. Dopo la serata abbiamo parlato tanto, ci siamo subito trovati. Si è fatto avanti su una panchina pochi giorni dopo”.

La giovane compagna, durante l’intervista con Barbara d’Urso, ha manifestato, la propria gelosia nei confronti di Brosio che, in questi giorni, si è fatto massaggiare il corpo da Rosalinda:

“Un po’ meno il lumacone. Anche se ci sono molto fagiane nella casa”.

Maria Laura ha 22 anni ed è… la presunta fidanzata di Paolo Brosio?

