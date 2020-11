by @Marco Salaris

Da ieri pomeriggio il web non fa altro che parlare della presunta bestemmia pronunciata da Stefano Bettarini durante una conversazione nella casa del Grande Fratello VIP. Polemiche e continui replay della scena in cui appaiono anche Pierpaolo Pretelli ed Enock. I due rimangono impietriti dopo aver sentito quella che – a detta di tanti – sembrerebbe una reale imprecazione.

A difendere l’ex calciatore ci pensa la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini. La ricordiamo anche per la movimentata esperienza nella prima edizione di Temptation Island VIP. Nicoletta è intervenuta stamani a Mattino cinque per parlare del comportamento di Bettarini dentro la casa. e cercare di dare una risposta ai mille dubbi su di lui che fuori dalla casa si stanno moltiplicando.

Innanzitutto smentsce che il suo fidanzato possa in qualche modo ricadere tra le braccia di Dayane Mello con la quale ha avuto un flirt durante L’isola dei famosi 2017. La modella ha raccontato di aver parlato con Stefano cercando di provocarlo mostrandogli il suo décolleté. Nicoletta non l’ha presa bene: “Stefano ha preso a un certo punto ed è andato a letto. Lei stava andando un po’ oltre”

La Larini è stata interpellata anche sull’imprecazione che avrebbe detto Stefano. Nicoletta ha affermato:

E’ impossibile! Stefano non ha mai detto una bestemmia in vita sua. E’ un uomo molto credente che prima di andare a letto, fa la preghiera, ve lo posso assicurare. Si trattava di un intercalare toscano, che può uscire, ma senza voler offendere di certo nessuno.

La frase incriminata è stata ripresa dai social con tanto di paragone al celebre “camalow” pronunciato dalla pallavolista Veronica Angeloni nel Grande Fratello VIP di tre anni fa. C’è attesa per la puntata di stasera dove in molti si aspettano una misura disciplinare per Bettarini a soli 3 giorni dalla sua entrata nella casa.