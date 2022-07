Alex Nuccetelli ha rotto il silenzio in merito alla serata in cui Ilary, Totti e Noemi Bocchi sarebbero stati nello stesso locale a Roma.

Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, ha più volte rotto il silenzio in merito alla rottura tra i due e nelle ultime ore ha svelato la sua opinione in merito alla serata in cui i due, Noemi Bocchi, e anche lui, erano nel locale la Villa a Monteverde (lo scorso ottobre). “Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti”, ha dichiarato a Chi.

Francesco Totti Ilary Blasi

Alex Nuccetelli: il retroscena su Ilary, Totti e Noemi

Alex Nuccetelli ha avuto il merito di aver presentato Ilary Blasi e Francesco Totti e adesso che la coppia ha ufficializzato l’addio, l’ex marito di Antonella Mosetti ha svelato alcuni retroscena sulle cause che potrebbero averla condotta alla rottura.

“Io non so proprio come si sono ridotti così, forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo…E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”, ha dichiarato Nuccetelli che, nelle scorse settimane, a causa delle sue confessioni si è attirato contro l’ira di Melory Blasi, sorella minore di Ilary.

