Giorgia Meloni ha replicato contro la cantante Giorgia, che ha condiviso un post ironico su di lei via social.

Nelle ultime ore sui social la cantante Giorgia ha suscitato l’ilarità dei fan condividendo un post in cui era scritto: “Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i c***ni a nessuno”. A quanto pare l’ironia della cantante non è stata apprezzata da Giorgia Meloni, che ha replicato via social affermando: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla“.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni contro Giorgia

In queste ore in tanti hanno dato prova di aver trovato divertente il post di Giorgia, che ironizzava sulla sua omonimia con Giorgia Meloni. Nonostante ciò sembra proprio che la leader di Fratelli D’Italia, invece, non abbia gradito la battuta. La cantante replicherà alle sue parole?

In queste ore sui social in tanti si sono scagliati contro la Meloni (tra questi anche Elodie, che si era detta “spaventata” dal programma politico della leader di Fratelli D’Italia).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG