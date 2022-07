A due anni dalla nascita della piccola Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino hanno confessato che vorrebbero avere un altro bebè.

Luca Argentero e Cristina Marino sono più felici ed innamorati che mai e oggi che al loro fianco vi è la piccola Nina Speranza, i due sono al settimo cielo. L’attrice ha confessato per la prima volta a Confidenze che non le dispiacerebbe allargare presto la famiglia con un altro bebè. “Ci piacerebbe”, ha dichiarato Cristina Marino, che oggi si divide tra gli impegni di lavoro e quelli di madre.

Cristina Marino e Argentero: il desiderio di un altro figlio

Nel 2020 Luca Argentero e Cristina Marino hanno realizzato il loro sogno di diventare genitori e oggi insieme ai due è sempre presente la piccola Nina Speranza.

“Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio. In più ho la fortuna di poter lavorare spesso da casa”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Il mix perfetto di mamma e papà. Riccioli biondi, occhi blu, tanto carattere. Inoltre è molto simpatica”. In tanti tra i fan dei due attori non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita privata e sulla piccola Nina, che per ora i due hanno sempre cercato di proteggere dalle attenzioni dei curiosi.

