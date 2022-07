Il settimanale Diva e Donna ha avvistato Anna Tatangelo in compagnia di Livio Cori. I due dunque stanno di nuovo insieme.

Dopo un periodo di crisi (durante il quale Anna Tatangelo aveva cancellato dai social le loro foto insieme) la cantante di Sora e Livio Cori sono stati avvistati insieme: i due sono stati paparazzati in riva al mare da Diva e Donna, mentre erano intenti a scambiarsi dei baci bollenti. I due, da sempre molto discreti, si decideranno a ufficializzare la loro storia d’amore anche con i fan?

Anna Tatangelo e Livio Cori: i baci in vacanza

Da alcuni mesi si vociferava che la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori fosse ormai finita da tempo e invece, nelle ultime ore, i due sono stati sorpresi da Diva e Donna mentre si scambiavano effusioni e baci appassionati in spiaggia. Secondo il settimanale, Cori avrebbe anche conosciuto finalmente Andrea, il figlio che la cantante di Sora ha avuto dalla sua lunga relazione con Gigi D’Alessio. In tanti sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra i due che, per ora, hanno preferito mantenere il massimo riserbo. Ora che Diva e Donna li ha immortalati di nuovo insieme Anna Tatangelo si deciderà a confermare la relazione con il musicista anche ai suoi fan?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG