La cantante Anna Tatangelo avrebbe chiuso la liaison con il rapper Livio Cori, a cui era legata da quasi un anno.

Amore naufragato per Anna Tatangelo e Livio Cori? A riportare la notizia è stato Chi, che l’ha data praticamente per certa. La cantante e il rapper erano legati da circa un anno e di recente la Tatangelo aveva postato il loro primo scatto insieme sui social. “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”, aveva scritto la cantante nella didascalia alla foto (poi cancellata dai social).

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori, recentemente usciti allo scoperto con un romantico scatto via social. Al momento la cantante non ha confermato la notizia né ha rotto il silenzio in merito alla questione e del resto, dopo l’addio a Gigi D’Alessio, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Oggi la cantante vive a Roma con suo figlio Andrea e a quanto pare le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi tra lei e il suo famoso ex, Gigi D’Alessio, che nel frattempo ha avuto il suo quinto figlio insieme all’attuale fidanzata, Denise Esposito.

