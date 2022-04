La conduttrice Simona Ventura ha rotto il silenzio sulle sue nozze con Giovanni Terzi, rimandate a data da destinarsi.

Nel 2020 sembrava che Simona Ventura e Giovanni Terzi fossero in procinto di convolare a nozze ma poi, a causa della pandemia, i due hanno deciso di rinviare l’evento a data da destinarsi. La celebre conduttrice ha svelato che per il momento non avrebbero ancora pensato a quando sposarsi nonostante tra loro tutto proceda liscio come l’olio:

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”, ha dichiarato la conduttrice a Gente.

Simona Ventura: le nozze mancate con Giovanni Terzi

Ai fan di Simona Ventura non resta che attendere: al momento la conduttrice e il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, non avrebbero ancora programmato le nozze. I due stanno insieme dal 2019 (all’indomani dalla rottura di lei da Gerò Carraro) e la loro storia è rapidamente diventata importante. Da subito i due hanno manifestato l’intenzione di sposarsi ma poi, a causa di forze maggiori, avrebbero deciso di rinviare l’evento a data da destinarsi.

“Per me la famiglia è essenziale, per Giovanni anche: noi non siamo più due, siamo uno. E questo uno ha cinque satelliti. Siamo felici e loro lo sono altrettanto nel vederci così”, ha dichiarato la conduttrice a Gente in merito al suo rapporto con il compagno e i loro figli (nati dalle loro precedenti e rispettive relazioni).

