Laura Pausini è stata protagonista suo malgrado di un incidente imbarazzante: durante una diretta ha sorpreso due fan intenti a fare l’amore.

Laura Pausini è riuscita a gestire con il suo solito savoir faire una situazione che avrebbe messo i più in totale imbarazzo: la cantante infatti ha deciso di contattare in diretta social alcuni dei suoi fan e, direttamente dal Brasile, ha “pescato” inconsapevolmente una coppia di ammiratori che erano intenti a fare l’amore (e che forse non avrebbero mai creduto di esser stati tra i fortunati ad esser selezionati casualmente dalla cantante). “Ma state facendo l’amore?”, ha chiesto la Pausini in un perfetto accento brasiliano notando che i due fossero mezzi svestiti, e ancora: “No, ragazzi, abbiamo beccato due che stanno ci***ando, adoro!”.

Laura Pausini

Laura Pausini: la diretta social con i fan

Senza volerlo una coppia brasiliana è finita in diretta social con Laura Pausini e difronte alla sua platea sterminata di followers. La cantante, non senza imbarazzo, è riuscita a gestire la situazione con ironia e, dopo aver chiacchierato con la coppia, ha continuato a selezionare i fan che si sono così potuti concedere un’emozionante chiacchierata insieme alla loro beniamina.

Molto presto la cantante sarà impegnata con l’Eurovision Song Contest, di cui sarà la conduttrice al fianco di Mika e Alessandro Cattelan. Di recente si è vociferato che tra i tre conduttori fosse in atto della tensione ma la cantante ha smentito pubblicamente la vicenda.

