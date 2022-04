Jonathan Kashanian ha svelato di aver conosciuto Jennifer Lopez e ha rivelato che la celebre popstar con lui sarebbe stata antipatica.

Jonathan Kashanian ha stroncato Jennifer Lopez a Detto Fatto e ha ricordato quando la cantante sarebbe stata antipatica con lui durante un’intervista. “Io l’ho conosciuta anni fa, non so se lo ricordate ma l’ho anche intervistata e posso dire che non è simpatica”, ha dichiarato l’ex naufrago, che a Detto Fatto sta sostituendo Bianca Guaccero a causa della sua positività al Coronavirus.

A quanto pare Jonathan Kashanian non nutre particolare simpatia per Jennifer Lopez e lui stesso lo ha svelato durante Detto Fatto. In tanti si chiedono cosa abbia detto la cantante per risultare antipatica all’ex naufrago ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. Kashanian durante Detto Fatto ha svelato al pubblico tv i dettagli sulle attesissime nozze della Lopez con Ben Affleck, che di recente le ha fatto un’attesissima proposta di matrimonio.

“Ora Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in un periodo doro stanno pensando al matrimonio. I fan erano impazziti 20 anni fa perché stavano insieme e poi si sono lasciati. L’estate scorsa è risbocciato l’amore e sono venuti anche in Italia. La settimana scorsa lei ha mostrato un grande brillocco. Lei ha condiviso questo momento con i fan. Ben è arrivato in ginocchio e le ha chiesto di sposarlo, lei è rimasta scioccata e in silenzio per qualche secondo. Alla fine lei gli ha detto di sì. Quindi i due presto faranno un matrimonio in grande”, ha dichiarato Kashanian mentre di recente, attraverso i social, è stata la stessa JLo a mostrare ai fan il prezioso anello di fidanzamento ricevuto da parte dell’attore.

