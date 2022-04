A Uomini e Donne sembra essere scoppiata di nuovo la passione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma, secondo indiscrezioni, ci sarebbe qualcosa sotto.

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e, in un lampo, lui e la sua ex Ida Platano sembrano aver ritrovato la loro antica complicità (i due si erano lasciati oltre un anno fa dopo una proposta di matrimonio). Molti – come Tina Cipollari – sono convinti che i due si siano mostrati così interessati l’uno all’altra unicamente per attirare attenzione su di sé e, secondo alcune segnalazioni riportate da Deianira Marzano attraverso i social, la dama e il cavaliere si sarebbero sentiti in segreto per mesi prima di rincontrarsi al dating show. Quale sarà la verità?

Maria De Filippi

Ida Platano e Riccardo: le segnalazioni

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno orchestrato il loro “ritorno di fiamma” a Uomini e Donne al solo fine di ottenere visibilità? Sui social c’è chi ne è convinto e a quanto pare anche l’opinionista Tina Cipollari non crede nella sincerità dei due. “Siete patetici, state solo cercando visibilità”, ha tuonato l’opinionista nelle scorse puntate di Uomini e Donne (dopo aver assistito all’evidente complicità tra i due). Maria De Filippi, al contrario, ha preso le difese di Ida e Riccardo affermando: “La loro storia è finita per incompatibilità caratteriale non perchè non si piacciano”, e ancora: “Sono due che hanno vissuto qualcosa di forte e profondo un po’ come tu rivedessi il padre dei tuoi figli…”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG