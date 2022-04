Georgina Rodriguez è tornata a casa insieme alla sua bambina dopo che nei giorni scorsi lei e Ronaldo hanno perso l’altro figlio.

Attraverso i social Cristiano Ronaldo ha tranquillizzato i fan rivelando che Georgina Rodriguez e la sua bambina sono tornate a casa. La modella è rimasta alcuni giorni in ospedale dopo che ha perso l’altro figlio per complicazioni dovute al parto. Nella didascalia alla foto postata dal calciatore – dove lui e Georgina sono ritratti insieme ai figli e alla nuova arrivata – Ronaldo ha scritto:

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Cristiano Ronaldo: Georgina Rodriguez è tornata a casa

Georgina Rodriguez e la sua bambina (di cui al momento non è stato svelato il nome) sono rientrate a casa. Nei giorni scorsi CR7 e la modella hanno annunciato con un comunicato pubblico di aver perso l’altro bambino (un maschio) di cui la modella era in attesa. Ronaldo ha rinunciato all’ultima partita con il Manchester per stare accanto alla moglie durante questo momento particolarmente difficile e delicato, e entrambi si sono chiusi nel massimo riserbo dopo la tragedia.

“È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un pò di speranza e di felicità”, avevano annunciato i due attraverso i social.

