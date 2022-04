Maria De Filippi ha preso le difese di Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo che i due sono stati bersagliati da Tina Cipollari.

L’evidente feeling tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari, che ha accusato i due di essere alla ricerca di visibilità. Al contrario dell’opinionista vamp, Maria De Filippi ha dichiarato di non trovare nulla di strano nel loro comportamento e ha preso le loro difese: “La loro storia è finita per incompatibilità caratteriale non perchè non si piacciano”, ha sottolineato la conduttrice a Uomini e Donne, e ancora: “Sono due che hanno vissuto qualcosa di forte e profondo, un po’ come tu rivedessi il padre dei tuoi figli…”.

Maria De Filippi difende Ida Platano e Riccardo Guarnieri

A quasi due anni dalla fine della loro storia, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati entrambi a Uomini e Donne dove i loro sguardi ammiccanti e i loro balli insieme sono finiti sotto gli occhi di tutti (e non senza polemiche).

Tina Cipollari ha bersagliato i due accusandoli di cercare solo visibilità con un ipotetico ritorno di fiamma, mentre Maria De Filippi – a sorpresa – ha preso le loro difese. In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderanno le cose tra i due all’interno del dating show e se davvero, come sostiene Tina, finiranno per formare di nuovo una coppia solo per ottenere l’attenzione del pubblico da casa.

