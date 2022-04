A Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo sembrano aver stabilito una nuova intesa e Ida Platano li ha accusati di cercare visibilità.

A due anni dalla fine della loro storia d’amore, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono rincontrati a Uomini e Donne dove, tra sguardi complici e ritrovata serenità, sembrano essere intenzionati a vivere un vero e proprio ritorno di fiamma. La questione ovviamente ha mandato su tutte le furie Tina, che ha tuonato contro i due accusandoli di essere alla ricerca di visibilità:

“Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”, ha dichiarato l’opinionista vamp.

Riccardo Guarnieri si è ripresentato a Uomini e Donne, dove ha archiviato la conoscenza con Gloria e sembra aver ristabilito un’inaspettata alchimia con Ida. La questione ovviamente non ha mancato di mandare su tutte le furie Tina Cipollari e alcuni fan del programma, che hanno accusato i due di essere alla ricerca di visibilità.

“Finalmente è finita questa pagliacciata, perché penso che abbiamo assistito a una pagliacciata. Se vi piacete ancora, se questo è un amore perché prendi in giro Gloria? Mi ricredo, Riccardo, su quello che ho detto quando sei entrato qui per la prima volta. Lei ti tocca, con gli occhi lucidi, ma che pagliacciata è mai questa? Siete persone adulte?”, ha tuonato Tina Cipollari. Come andranno a finire le cose tra i due?

