A Uomini e Donne è avvenuto il tanto atteso incontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Come preannunciato nei giorni scorsi, Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e ha incontrato la sua famosa ex, Ida Platano. Inizialmente i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni ma a seguire si sono concessi un ballo insieme che ha finito per commuovere la Platano.

“Non mi sono piaciute le sue parole. Parli di grande amore, ma poi ti definisci “tappetino” e “zerbino”. Le due cose vanno in contrasto. Bisogna dare valore alla persona che hai di fronte. Non ho rancori nei tuoi confronti, ma ho visto che non sei cambiata tanto”, ha detto Guarnieri dopo aver sentito Ida parlare della loro storia, mentre lei ha replicato: “È brutto sentirti dire questo”.

Riccardo Guarnieri: l’incontro con Ida Platano

Dopo essersi scagliati frecciatine e recriminazioni a Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono concessi un ballo sulle note di Io volevo solo te, di LDA. Ida si è sciolta in lacrime e dopo aver abbracciato Riccardo ha detto: “Ci voleva, Maria. Certi amori rimangono per sempre”.

A Uomini Donne Ida sta approfondendo la conoscenza del 47enne romano Ilie, mentre Riccardo Guarnieri è tornato all’interno del programma proprio per cercare di trovare l’amore. Uno dei due riuscirà a trovare finalmente la persona adatta a sé? In tanti sono curiosi anche di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi tra i due e se magari decideranno a sorpresa di tornare nuovamente insieme.

