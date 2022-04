Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Federica Aversano ha confessato di essersi sottoposta a un percorso psicoterapeutico.

Federica Aversano non ha preso affatto bene la conclusione della sua storia con Matteo Ranieri che, a Uomini e Donne – nonostante l’abbia spinta a restare – ha scelto Valeria Cardone. Federica ha confessato ai fan dei social che, in seguito alla vicenda, si sarebbe rivolta a uno psicoterapeuta che le avrebbe insegnato a gestire i suoi attacchi d’ansia:

“Quando ho parlato degli attacchi di panico tantissime persone mi hanno scritto, avendo un percorso in atto con lo psicologo che mi ha aiutato tantissimo. Io ho sofferto di attacchi di panico due anni fa. Poi ho iniziato un percorso di psicoterapia con un’altra dottoressa, ma non vedevo riscontri, io non riuscivo ad uscirne, poi tramite amiche, voci, e anche sul web quando vedevo le sue dirette paradossalmente era il mio calmante”, ha dichiarato.

Federica Aversano e la psicoterapia

Oggi Federica Aversano sta cercando di riacquistare la sua serenità dopo la fine della sua storia con Matteo Ranieri, che a Uomini e Donne le ha preferito Valeria Cardone (con cui ha lasciato il programma).

Secondo indiscrezioni Federica potrebbe essere una delle troniste della prossima edizione dello show, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne presto di più. La ragazza ha confessato di essersi rivolta a uno psicoterapeuta per cercare di curare i suoi attacchi di panico e ha più volte parlato pubblicamente della delusione a lei causata dal comportamento di Matteo Ranieri nei suoi confronti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG