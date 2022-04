All’isola dei Famosi Alvin ha rimesso al suo posto Jeremias Rodriguez, che più di una volta lo ha interrotto mentre stava parlando.

Alvin ha sbottato contro Jeremias Rodriguez, che all’Isola dei Famosi lo ha più volte interrotto mentre stava parlando con suo padre Gustavo e, inoltre, ha iniziato a scuotere la testa mentre lui si stava accertando che tutti i naufraghi fossero nella posizione corretta durante un gioco. “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”, ha tuonato Alvin contro Jeremias.

Jeremias Rodriguez

Alvin contro Jeremias Rodriguez

Alvin si è spazientito con Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: alcuni atteggiamenti del naufrago infatti non hanno mancato d‘infastidire l’inviato, che più volte ha cercato di rimetterlo al suo posto. Ad esempio, mentre Alvin interrogava suo padre Gustavo, Jeremias si è più volte inserito nella conversazione interrompendo entrambi. Alla fine Alvin è stato costretto a dire:

“Devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”. Jeremias avrà capito la lezione? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più e in molti si sono scagliati contro il fratello minore di Belen per il comportamento da lui avuto con gli altri naufraghi nei giorni scorsi.

