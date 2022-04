Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Federica Aversano è tornata a parlare di Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Federica Aversano è tornata a scagliarsi contro Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo l’esperienza a Uomini e Donne (che ha visto trionfare la sua rivale al momento della scelta). Federica ha confessato al magazine di Uomini e Donne: “Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”.

Federica Aversano contro Matteo e Valeria

A quanto pare Federica Aversano non ha ancora digerito la decisione di Matteo Ranieri a Uomini e Donne e al magazine del famoso programma tv ha rivelato le sue opinioni sulla coppia appena sbocciataa. Federica ha anche dichiarato di ritenere che i due, a suo avviso, sarebbero immaturi: “Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi”, ha ammesso.

Nel frattempo Matteo Ranieri e Valeria continuano a godersi la loro storia al di fuori del programma e in tanti si chiedono se essa sia destinata a durare. Si vocifera anche che Federica potrebbe tornare a Uomini e Donne in veste di tronista: sarà vero?

