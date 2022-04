All’Isola dei Famosi 2022 Gustavo Rodriguez ha fatto una commovente dedica a sua moglie, la mamma di Belen, Veronica Cozzani.

I genitori di Belen Rodriguez sono più innamorati che mai e hanno commosso il pubblico dell’Isola dei Famosi dichiarandosi il loro amore in diretta tv. Interrogato da Ilary Blasi sui suoi sentimenti per la moglie, Gustavo Rodriguez si è commosso fino alle lacrime, e ha detto: “E’ il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

Gustavo Rodriguez: la dichiarazione d’amore a Veronica Cozzani

Durante i primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi Gustavo Rodriguez ha dimostrato di sentire nostalgia di sua moglie, Veronica Cozzani, a cui ha fatto una splendida dichiarazione d’amore. La madre di Belen, Cecilia e Jeremias ha ascoltato le sue parole senza trattenere le lacrime, e quando Ilary le ha dato il permesso di salutare il marito ha detto: “Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose”.

I genitori di Belen sono più uniti che mai e a quanto pare anche i loro tre figli amano trascorrere gran parte del loro tempo insieme. Papà Gustavo al momento si trova in Honduras insieme al figlio più piccolo, Jeremias Rodriguez.

