La madre di Blind, Valerica Rujan, gli ha fatto causa pretendendo un aiuto economico per lei e il fratello minore del rapper.

Ex volto di X Factor e oggi concorrente dell’Isola dei Famosi, Blind si è trovato a far fronte a una causa che ha lasciato il pubblico senza parole: il rapper è stato denunciato nientemeno che da sua madre, la quale ha deciso di chiedergli un sostegno economico viste le gravi difficoltà in cui si troverebbero lei e il fratello minore del rapper (la donna sarebbe destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater).

Blind: la madre gli fa causa

Valerica Rujan, madre del rapper Blind, ha fatto causa a suo figlio per chiedergli di provvedere a versare gli alimenti per il suo mantenimento e quello del fratello minore del rapper, che si troverebbero in gravi difficoltà economiche. Stando a quanto riporta La Nazione la donna ha detto: “Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità (…) Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello”.

La donna ha presentato la richiesta al Tribunale civile di Perugia e nei prossimi mesi si terrà il processo che vedrà protagonista il naufrago dell’Isola dei Famosi. Al momento Blind non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda che lo vede protagonista.

