Barbara D’Urso ha annunciato che verranno presi provvedimenti contro Gianmarco Onestini per il suo comportamento a La Pupa e il Secchione.

Attraverso un post via social Barbara D’Urso ha cercato di attirare l’attenzione dei fan verso la nuova puntata de La Pupa e Il Secchione che, a quanto pare, vedrà scontrarsi Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso. La conduttrice ha fatto sapere che contro Onestini verranno presi provvedimenti: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a La Pupa e il Secchione show verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”

Cosa sarà successo a La Pupa e il Secchione? Stando a quanto anticipato da Barbara D’Urso, Gianmarco Onestini sarebbe a rischio provvedimenti a causa del comportamento da lui avuto con Mila Suarez e Paola Caruso. Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli e quindi, per sapere come siano andate veramente le cose, non resta che attendere la messa in onda della puntata.

Le scorse puntate de La Pupa e Il Secchione non hanno guadagnato buoni risultati in fatto di share e la nuova edizione del programma – più vicina a un reality rispetto alle edizioni precedenti – ha suscitato alcune critiche sui social (comprese quelle di Sonia Bruganelli).

