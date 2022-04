Paola Caruso è stata squalificata da La Pupa e il Secchione dopo che ha cercato di aggredire la collega Mila Suarez.

Il comportamento di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione ha mandato su tutte le furie Barbara D’Urso: lei e Mila Suarez sono persino arrivate alle mani e per questo la produzione dello show ha deciso di squalificare la Caruso (mentre ka Suarez sarà costretta a dormire per una settimana nello sgabuzzino insieme al suo secchione).

“Noi abbiamo fatto vedere tutto, adesso parlo io! Io non transigo sulla aggressione fisica! Anche quella verbale è terribile, ma quella fisica non passa! Quindi chi ha aggredito sei stata tu Paola! Anche uno schiaffo, che è uno schiaffo, non lo accetto! Non devi farmi arrabbiare così, non mi piace e non mi interessa. Tu sei in TV, in un reality e questo esempio noi non lo diamo. Fine del discorso!”, ha tuonato Barbara D’Urso contro Paola Caruso.

Alcune affermazioni di Mila Suarez hanno mandato su tutte le furie Paola Caruso, che per questo ha tentato di aggredirla e, infine, è stata squalificata. In seguito ai fatti la Caruso è svenuta e, dopo essersi ripresa, si è scusata pubblicamente affermando che le frasi della Suarez su suo figlio Michele l’avrebbero mandata in tilt:

“Mi sento mortificata, umiliata, perché comunque non si deve perdere mai il controllo. Non mi era mai capitata una cosa simile, sono mortificata per i miei compagni, per tutta la produzione e per lo spettacolo che ho dato. Mi si è chiuso il cervello perché non è possibile: ok le dinamiche, ok tutto ma io non permetto a nessuno di toccare mio figlio. È per lui che mi sono sentita male e sono svenuta”, ha dichiarato la showgirl dopo esser stata esclusa dai giochi. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

