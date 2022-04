In molti tra i fan di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria vicinanza di Maria De Filippi a Pinuccia Della Giovanna.

Maria De Filippi sembra tenere particolarmente in considerazione Pinuccia a Uomini e Donne, e in più d’un caso si è schierata dalla sua parte durante gli scontri con Tina Cipollari. Secondo indiscrezioni la conduttrice terrebbe in particolare considerazione Pinuccia per un motivo ben preciso: la dama del trono over infatti le ricorderebbe sua mamma, scomparsa a 88 anni a causa di un grave malattia.

Maria De Filippi e Pinuccia: il rapporto

Maria De Filippi sembra avere un rapporto davvero speciale con Giuseppina Della Giovanna detta Pinuccia, e infatti in tanti si sono accorti che la conduttrice è sempre la prima a sostenerla e a prendere le sue difese a Uomini e Donne. Secondo i rumor in circolazione Pinuccia ricorderebbe a Maria De Filippi la sua adorata mamma, scomparsa qualche anno fa dopo aver lottato contro una grave malattia. La conduttrice non ha confermato né smentito le voci in circolazione, e in tanti sperano di saperne presto di più.

Al momento Pinuccia sembra essere la “preferita” di Maria De Filippi mentre, secondo i fan di Uomini e Donne, Gemma Galgani starebbe assumendo un ruolo sempre più marginale all’interno del programma tv. Da tempo si vocifera anche che la dama torinese potrebbe dire addio allo show. Sarà vero?

