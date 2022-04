La mamma di Giulia Salemi, Farida Tehrani, potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip.

Farida Tehrani approderà come concorrente al Grande Fratello Vip 7? La mamma di Giulia Salemi ha debuttato come concorrente all’Isola dei Famosi e in tanti hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla come volto tv. L’ipotesi di una sua presunta partecipazione al reality condotto da Signorini è stata commentata dalla figlia e dal fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi ha dichiarato a GFVip Party: “Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Giulia Salemi

Farida Tehrani al GF Vip 7

La produzione del GF Vip 7 accetterà Fariba come nuova concorrente? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente ed è giunta anche alle orecchie di Giulia Salemi e Pierpaolo (che si sono innamorati proprio nella casa del reality show). In merito alla partecipazione di Fariba al programma condotto da Signorini, Pierpaolo ha confessato a SuperGuida TV che, senza dubbio, farebbe il tifo per lei: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso”.

Oggi Giulia e Pierpaolo sono più innamorati e felici che mai e in tanti si chiedono se presto i due si decideranno ad annunciare i loro fiori d’arancio.

