Soleil Sorge è stata ospite a Le Iene dove un gesto di Belen nei suoi confronti ha scatenato una bufera sui social.

Nel presentare Soleil Sorge a Le Iene Belen Rodriguez ha elencato i programmi tv a cui l’influencer ha partecipato e i suoi famosi ex, tra cui Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi (quest’ultimo ex della stessa Belen). In molti hanno notato che la showgirl argentina ha omesso il nome di Jeremias, suo fratello, legato a Soleil Sorge per quasi un anno tra il 2018 e il 2019.

Teo Mammucari ha subito fatto notare la “dimenticanza” della conduttrice, ma sui social contro di lei si è comunque scatenata una bufera. “Sì ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!“, ha dichiarato il conduttore a Le Iene.

Belen Rodriguez

Soleil Sorge: il botta e risposta con Belen

Belen Rodriguez ha volutamente omesso il nome di suo fratello Jeremias dalla lunga lista di ex di Soleil Sorge a Le Iene? “Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente“, ha subito dichiarato Soleil scherzosa, mentre la showgirl ha glissato: “Sì ok vabbè, ormai è acqua passata”.

Sui social in molti hanno avuto da ridire sull’atteggiamento di Belen e nei giorni scorsi ha fatto discutere anche una dichiarazione della sorella Cecilia, che ha persino affermato di esser stata “contenta” che Jeremias e Soleil si fossero lasciati. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

