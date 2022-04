A Uomini e Donne Veronica Rimondi ha accolto il suo nuovo corteggiatore, che ha subito conquistato tutti con la sua bellezza particolare.

Veronica Rimondi a Uomini e Donne ha avuto la sua prima esterna con Matteo, il nuovo corteggiatore dai grandi occhi blu e dalla bellezza particolare che ha fatto capitolare anche Tina Cipollari.

“È stata un’esterna un po’ particolare, positiva: in mezz’ora non ci siamo detti nulla. È stato tutto un ridere, uno scherzare, dire sciocchezze… però è significato molto. E mi piace esteticamente, ha una bellezza molto particolare”, ha dichiarato Veronica dopo la prima esterna col ragazzo.

Veronica Rimondi e Matteo: chi è il corteggiatore

Tutto sembra promettere per il meglio tra Veronica Rimondi e il suo nuovo corteggiatore, Matteo, un ragazzo di 25 anni originario di Venezia che già da 7 anni avrebbe lasciato la casa dei genitori per dedicarsi allo studio e al lavoro. Matteo ha studiato due anni in Inghilterra, per poi trasferirsi a Milano dove si è laureato in economia.

A Uomini e Donne il ragazzo ha conquistato pubblico e telespettatori grazie alla sua straordinaria bellezza e ai suoi grandi occhi blu che, ovviamente, non hanno lasciato indifferente neanche Veronica. Tra i due sboccerà un nuovo amore al dating show di Maria De Filippi? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

