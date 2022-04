Dopo il suo inaspettato ritorno a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha confessato come starebbero le cose tra lui, Ida Platano e Roberta.

Riccardo Guarnieri ha preso un lungo periodo di pausa da Uomini e Donne dopo che le sue storie con Ida Platano e Roberta Di Padua sono entrambe naufragate. Una volta tornato al dating show, il cavaliere ha avuto modo di rivedere Ida, con cui si è abbandonato a un romantico ballo. Riccardo ha confessato che gli avrebbe fatto piacere rivedere la sua ex, ma ha anche specificato di non provare più per lei gli stessi sentimenti di un tempo:

“Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”, ha confessato al Magazine di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri: il rapporto con Ida Platano e Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri sembra aver definitivamente archiviato le sue relazioni con Ida Platano e con Roberta Di Padua, entrambe conclusesi in un nulla di fatto. Il cavaliere ha avuto modo di rivedere Ida a Uomini e Donne, mentre per quanto riguarda Roberta lui stesso ha ammesso di averle telefonato recentemente, quando ha saputo che lei fosse positiva al Covid.

“E’ stata una telefonata d’affetto, nulla di più”, ha specificato Riccardo che oggi, a Uomini e donne, spera di trovare finalmente la persona giusta per lui.

