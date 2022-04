All’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez ha rivolto alcune parole offensive nei confronti di Vladimir Luxuria.

Offeso per la piega che hanno preso le cose all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha chiesto agli altri naufraghi di mandarlo in nomination e infine ha preso in giro l’opinionista Vladimir Luxuria, rivolgendosi a lei con pronomi maschili (azione compiuta alcune settimane fa anche da Nicolas Vaporidis, che alla fine si è scusato pubblicamente).

“Nulla da dire, mi va bene così, avete ragione sempre voi, principalmente Vladimir. Bravi complimenti, non dico nulla. No non dico nulla, nulla da dire, no, nulla avete ragione voi e siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“.

Il comportamento di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022 ha mandato su tutte le furie il popolo del web e in tanti tra i fan del programma stanno chiedendo che vengano presi contro di lui provvedimenti immediati.

In particolare ciò che ha indignato il popolo del web sono le parole offensive utilizzate dal fratello minore di Belen per rivolgersi a Vladimir Luxuria, a cui ha detto con arroganza “bravo, anzi brava”. Nei giorni scorsi anche Nicolas Vaporidis è finito nell’occhio del ciclone per essersi rivolto al maschile all’opinionista.

