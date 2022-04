Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei Famosi tra le polemiche e si è attirato contro l’ira dei fan del programma.

Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi e si è attirato contro una valanga di critiche per le sue affermazioni contro il programma. Il fratello minore di Belen ha dichiarato di detestare i reality show (nonostante sia noto soprattutto per aver preso parte a programmi di questo tipo) e ha affermato che da oltre 15 anni la sua famiglia subirebbe attacchi inutili.

“Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace“, ha dichiarato Jeremias prima di lasciare il programma.

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez abbandona l’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha lasciato “per protesta” l’Isola dei Famosi e ha scatenato una vera e propria bufera tra i fan del reality show. Il fratello minore di Belen – che già si era attirato contro numerose polemiche per via del suo comportamento sull’Isola – se n’è andato tuonando che la sua famiglia subirebbe attacchi immotivati da oltre 15 anni.

“Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati”, ha dichiarato il fratello minore di Belen. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento in tanti tra i fan dello show hanno criticato Jeremias per il suo comportamento.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG