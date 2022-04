Dopo l’addio di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi sua sorella Cecilia ha preso le sue difese via social.

Come sempre Cecilia Rodriguez si è schierata dalla parte di suo fratello Jeremias Rodriguez dopo che lui ha detto addio all’Isola dei Famosi 2022.

“Ha detto che non gli piace fare i reality perché non gli piace la gente che c’è dietro, le liti, la falsità. E non gli piace sporcare gli altri per avere 5 minuti più in video. Bravo però, hai avuto due pa…e così. Non devi avere l’approvazione di nessuno tantomeno del pubblico. Noi ti amiamo così come sei. Potrei parlare tantissime ore dell’Isola, ci sono tantissime cose dietro, davanti… ma basta, sei uscito e sono contentissima”, ha scritto nelle sue stories la modella, e ancora: “Jere è una persona speciale e rara, tante volte la pensa in modo diverso. Ha preso la decisione migliore, mollare e tornare dalle persone che ama. Non devi mostrare più niente“.

Cecilia Rodriguez contro l’Isola dei Famosi

Cecilia Rodriguez è tornata a prendere le difese di suo fratello Jeremias nonostante in molti abbiano criticato il suo atteggiamento, che l’ha portato a dire addio all’Isola dei Famosi 2022 anticipatamente. Per Cecilia, Jeremias avrebbe fatto bene ad andarsene dal reality show e attraverso le sue stories via social è tornata a manifestare tutta la sua solidarietà nei confronti del fratello.

“Mio fratello ha preso una bellissima decisione. Jeremias ha lasciato definitivamente L’Isola, ha capito che non è il suo mondo. Io devo dire che sono fiera di lui”, ha dichiarato la modella argentina. Il suo messaggio ha scatenato una bufera sui social e in tanti si chiedono se Jeremias tornerà sui suoi passi e domanderà scusa alla produzione del reality show.

