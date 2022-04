Fuori di sé dalla rabbia per un’opinione di Vladimir Luxuria, Nicolas Vaproidis ha più volte chiamato l’opinionista transgender con i pronomi maschili.

Vladimir Luxuria ha tuonato contro Nicolas Vaporidis che, fuori di sé dalla rabbia, ha più volte usato i pronomi maschili per rivolgersi all’opinionista. “Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir.[…] Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista“, ha dichiarato l’attore, che è stato travolto da una vera e propria bufera sui social.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria contro Nicolas Vaporidis

Proprio durante la giornata della visibilità transgender Nicolas Vaporidis si è reso protagonista di un episodio che ha causato contro di lui una marea di critiche. All’Isola dei Famosi l’attore ha usato più volte i pronomi maschili per rivolgersi a Vladimir Luxuria, che infatti gli ha chiesto di non mancarle di rispetto: “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“, ha dichiarato l’opinionista.

Molti sono rimasti delusi dal comportamento di Nicolas Vaporidis e sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

