Jeremias Rodriguez è scoppiato a piangere all’Isola dei Famosi parlando di uno dei momenti più bui della sua vita.

All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha espresso la sua nostalgia per la fidanzata, Deborah Togni, che lo avrebbe aiutato a superare uno dei momenti più difficili della sua vita. Il fratello minore di Belen ha confessato infatti che prima d’incontrare la ragazza sarebbe rimasto chiuso in casa per quasi 7 anni e che avrebbe avuto difficoltà a vivere la sua vita.

“Sono stato quasi sette anni senza uscire di casa, e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce, perchè non si può vivere sempre male”. E sempre a proposito della fidanzata, Jeremias ha poi proseguito dicendo: “Sono convinto che sarà la persona che mi accompagnerà per tutta la vita, so che sarà la madre dei miei figli”.

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez in lacrime all’Isola dei Famosi

Per la prima volta all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez si è confessato a cuore aperto, rivelando tra l’altro di aver vissuto un periodo buio superato grazie a Deborah Togni, la fidanzata con cui fa ormai coppia fissa e con cui si è detto convinto di voler trascorrere una vita insieme.

“Sono già tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e ovviamente mi pesa sempre di più, l’ho conosciuta in un momento particolare, non stavo passando un bel periodo”, ha dichiarato Jeremias, che è stato scelto come concorrente in coppia con suo padre Gustavo. Il fratello di Belen avrà modo di parlare con la fidanzata durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi?

